İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

25.11.2020 21:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:46
İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü

İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişimi nedeniyle aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki seferler normale döndü.

İstanbul'da Taksim metro istasyonunda bir kişinin intihar girişimi nedeniyle aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman hattındaki seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonumuz işletmeye açılmış olup, seferlerimiz Yenikapı-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler, Taksim istasyonunda bir kişinin intihar girişiminde bulunması nedeniyle Yenikapı-Şişhane ve Osmanbey-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyordu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Sokağa çıkma kısıtlaması genişleyecek mi? Bakan Koca'dan tek cümlelik yanıt
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Salgında vahim artış! Vefatlar rekor kırdı, semptomsuzlarla birlikte 28 bin 351 vaka var
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı
Bu skandal çok konuşulacak! Selin Ciğerci'nin eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

İlgili Haberler

Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
Yenikapı-Hacıosman metro seferinde aksama
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından hayat normale döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Demet Akbağ Bülent Ersoy Funda Eryiğit
Spor Falcao Mert Günok Okan Buruk Ersun Yanal Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Bakan Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman metro seferleri normale döndü - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 21:48:40. #1.15#
title