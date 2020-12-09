İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir yemek firmasının yemeklerini yiyen yaklaşık 200 işçinin zehirlendiği iddia edildi. Fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ İŞÇİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yedikleri yemekten zehirlendiklerini ileri süren işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verilirken iki işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı