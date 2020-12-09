İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
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İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

09.12.2020 19:38 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:01

İstanbul Anadolu Yakasının çeşitli ilçelerinde inşaat şantiyelerine yemek servisi yapan özel bir firmanın gönderdiği yemeklerden zehirlendikleri iddia edilen yaklaşık 200 işçi çevre hastanelere kaldırıldı.

Maltepe ve Beykoz'da inşaat şantiyelerine yemek gönderen bir yemek firmasının yemeklerini yiyen yaklaşık 200 işçinin zehirlendiği iddia edildi. Fenalaşan işçiler çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İKİ İŞÇİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yedikleri yemekten zehirlendiklerini ileri süren işçilerin tavuk suyu çorba, pilav, et döner ve ayran tükettiği öğrenildi. Mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri olan işçilere serum verilirken iki işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Maltepe ve Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili açılan soruşturma kapsamında çalışmalara başladı.

İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da yemekten zehirlenen 200 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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