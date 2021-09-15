İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanlara kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.

Taksim Meydanı'nda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi, asayiş ekipleri de arama yaptı. Uygulamada, narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Polisler, denetimlerde belgeleri eksik olan 1 taksiciye işlem yaptı.

Uygulama kapsamında Fatih'te de polis ekipleri durdukları şüpheli araçları aradı.

Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapan ekiplere özel harekat timleri, polis helikopteri ve "Bozo" isimli narkotik dedektör köpeği de destek verdi.