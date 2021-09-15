İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
İstanbul'da

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetim yapıldı.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere kent genelindeki birçok noktada polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunanlara kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.

Taksim Meydanı'nda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini inceledi, asayiş ekipleri de arama yaptı. Uygulamada, narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Polisler, denetimlerde belgeleri eksik olan 1 taksiciye işlem yaptı.

Uygulama kapsamında Fatih'te de polis ekipleri durdukları şüpheli araçları aradı.

Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapan ekiplere özel harekat timleri, polis helikopteri ve "Bozo" isimli narkotik dedektör köpeği de destek verdi.

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti

Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti

 Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu

Golden Palm Awards ödül töreni, ünlüler geçidine sahne oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Marcao Şenol Güneş Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul'da 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 21:16:56. #1.17#