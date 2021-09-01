"Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı
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"Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı

Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücülerle yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamalarda, trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de kişi ve araçlarda arama yaptı. Uygulamada, narkotik dedektör köpeği de kullanıldı.

Uygulama kapsamında, ehliyetsiz araç kullanan 1 kişiye işlem yapılırken otomobili çekiciyle otoparka çekildi.

'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı
'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Gökmen

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