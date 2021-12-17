İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı - Haberler
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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından il genelinde gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında adeta kuş uçurtulmadı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde belirlenen bir çok noktada asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet, deniz liman şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama kontrolleri yapılan denetimlerde silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler ve aranan şahıslar üzerinde duruldu. Araçlar didik didik aranırken bagajda bulunan valiz ve çantalar da narkotik köpekleri yardımıyla kontrol edildi.

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması...Adeta kuş uçurtulmadı

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