"Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi
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"Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

İstanbul'da birçok noktada düzenlenen "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında şüpheli görülen araçlarda arama yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinden polislerin katılımıyla kent genelinde saat 19.00'da başlayan uygulama 21.00'de sona erdi.

Uygulamaya polis helikopteri ve narkotik dedektör köpeği de destek verdi.

Kadıköy'deki uygulama, Kuşdili Caddesi'nde oluşturulan polis kontrol noktasında gerçekleştirildi. Uygulama sırasında polis ekipleri, şüpheli görülen otomobil ve motosikletleri durdurarak arama yaptı.

Polis, şüpheli gördüğü kişileri arayıp Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirdi.

'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi
'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi
'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi
'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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