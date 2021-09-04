"Colour Run Koşusu" kapsamında yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
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"Colour Run Koşusu" kapsamında yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

'Colour Run Koşusu' kapsamında yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, "İstanbul'u Koşuyorum, Caddebostan Colour Run Koşusu" nedeniyle yarın saat 07.00 -12.00 arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul Valiliği, "İstanbul'u Koşuyorum, Caddebostan Colour Run Koşusu" nedeniyle yarın saat 07.00 -12.00 arasında geçici süreyle trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, koşu programı nedeniyle yarın geçici süreyle trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 07.00 -12.00 saatleri arasında trafiğe kapanacak yollar ise şöyle sıralandı:

"Bağdat Caddesi (Kasadar Sokak kesişiminden Fener Kalamış Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar. Fener Kalamış Caddesi (Bağdat Caddesi kesişiminden Ahmet Mithat Efendi Caddesi kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar. Ahmet Mithat Efendi Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar. Operatör Cemil Topuzlu Caddesi ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar. Çetin Emeç Bulvarı (Cemil Topuzlu Cadde kesişiminden Tan Sokak kesişimine kadar olan kısım) ve bu güzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak."

Bu kapsamda, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 Karayolu alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Red Bull Türkiye tarafından organize edilen proje kapsamında yarın saat 08.00-09.00 saatleri arasında Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yer alan T1, T2 tünellerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından ve üstünden takiben Çamlıca Kulesi'nin etrafından olmak üzere gerçekleştirilecek olan "Tünelden Uçak Geçişi" ile ilgili geçici olarak kapatılacak yollar belirlendi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişleri, Sait Çiftçi katılım ve Beylerbeyi katılım uçuş gösterisi sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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"Colour Run Koşusu" kapsamında yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak - Haberler
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