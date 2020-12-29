İstanbul'da yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı

Maltepe'de eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından boğazı kesildikten sonra yakılarak öldürülen öğretim görevlisi Aylin Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı. Aylin Sezer'in öğrencilerine "Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim siz de aynı aşkla yapacaksınız" dediği görülüyor.

İstanbul Maltepe'de bugün korkunç bir cinayet işlendi. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer, eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Delbe isimli erkek tarafından boğazı kesilerek ve yakılarak öldürüldü. Kemal Delbe cinayet şüphesiyle gözaltına alınırken, korkunç bir cinayete kurban giden Aylin Sözer'in mezun ettiği öğrencilerine yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"SİZ DE BU MESLEĞİ BÜYÜK BİR AŞKLA YAPACAKSINIZ"

Sosyal medyada yer alan görüntülerde Aylin Sözer'in öğrencilerine, "Hepinizi çok seviyorum. Bilmiyorum gösterebildim mi ama... Ben bu mesleği ne kadar büyük aşkla yapıyorsam eminim ki siz de aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar güveniyorum ve inanıyorum ki, çıkacaksınız ortalığın tozunu dumanını attıracaksınız. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi, ilgi, saygı en çok da meslek aşkı var" dediği görülüyor.

"BİR ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNMAKTAN DAHA GÜZEL BİR DUYGU YOKTUR"

Mezun ettiği öğrencilerine "Sakın unutmayın; bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur" diyen Sözer, konuşmasını şu sözlerle bitirdi:

"Ve her hayatına dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürle ve hep daim etsin. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun"