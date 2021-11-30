İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da yakalanan 70 kaçak göçmen Malatya'ya getirildi

MALATYA - İstanbul'da yakalanan 70 yabancı uyruklu göçmen sağlık kontrolü için Malatya'ya getirildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'un muhtelif ilçelerinde yakalanan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu oldukları öğrenilen 70 düzensiz göçmen sağlık kontrolü için ilk olarak Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne daha sonra ise Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. İki kafile halinde hastaneye getirilen 70 düzensiz göçmenin buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.