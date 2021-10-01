İstanbul'da yağmur yağdı, vatandaş yoğunlaşan trafikten dert yandı - Haberler
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İstanbul'da yağmur yağdı, vatandaş yoğunlaşan trafikten dert yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da yağmur yağdı, vatandaş yoğunlaşan trafikten dert yandı

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren ara ara etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kimi vatandaş yağmura karşı şemsiye veya yağmurlukla önlem alırken, hazırlıksız yakalananlar da duraklara sığındı. Öte yandan, havanın yağmurlu ya da yağmursuz olması fark etmeksizin sürekli trafik yoğunluğu yaşandığını belirten İstanbullular trafik yoğunluğundan dert yandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde itibaren ara ara yağmur etkisini gösteriyor. Yağmur ile beraber özellikle ana arterler olmak üzere yollarda trafik yoğunluğu da yaşanıyor. Kimi vatandaş yağmura karşı yağmurluk ya da şemsiye ile kendisi ıslanmaktan korurken yağmura hazırlıksız yakalananlar da çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu. Ünalan otobüs duraklarında da, otobüs bekleyen vatandaşlar durak içinde bekleyerek yağmurdan kaçındı.

Öte yandan, havanın yağmurlu ya da yağmursuz olması fark etmeksizin sürekli trafik yoğunluğu yaşandığını belirten İstanbullular, trafik yoğunluğundan dert yandı.

Veysel Yılmaz, "Tabii ki trafik, başka bir sorunumuz yok. Ben taksiciyim. Emniyet güçlerimize yakalandığımızda ceza yiyoruz. Ne yapabiliriz?" dedi.

Ahmet Gür ise, "Biz de işçiyiz. Gurbetçiyiz. Orada burada geziyoruz ama inşallah artık bu yağmur hep gelecek. Mükemmel günler bekliyor bizi. Gelecek günler için. Esenyurt'tan buraya çalışmaya gelmişiz" diye konuştu.

İstanbul'da trafiğin en büyük sorun olduğunu dile getiren Hamit Altın da, "İstanbul'un her zamanki sorunu aslında bu trafik. Her ne kadar toplu taşımada da sıkıntı yaşasak da İstanbul'un en büyük sorunu maalesef ki trafik. Bu trafiğin en büyük sebebi, en başta hatalı park olayı geliyor. En basiti Ümraniye Eğitim Araştırmaya, Göztepe'ye hasta ya da ambulans girmeye çalıştığı zaman o çevrede yapılan hatalı parklar yüzünden ambulans dahi bu şehirde artık ilerleyemiyor" dedi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

İstanbul'da yağmur yağdı, vatandaş yoğunlaşan trafikten dert yandı

İstanbul'da yağmur yağdı, vatandaş yoğunlaşan trafikten dert yandı

İstanbul'da yağmur yağdı, vatandaş yoğunlaşan trafikten dert yandı

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