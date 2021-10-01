İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

İSTANBUL'da etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Trafik saat 08.30'da yüzde 69'a ulaştı.

İstanbul'da yağmur etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluk yaşanıyor.   İBB'nin trafik uygulamasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 69'a çıktı.

Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı. Cevizlibağ'da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenlerle doldu.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tunç Soyer Aziz Sancar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy Seda Sayan
Spor Alex Teixeira Kerem Aktürkoğlu Salih Uçan Umut Meraş
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 08:44:00. #1.12#