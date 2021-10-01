İSTANBUL'DA YAĞMUR VE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

İstanbul'da yağmur etkisini gösteriyor. Sabah işe gitmek için yola çıkan İstanbullular yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik uygulamasında saat 08.30'da yoğunluk yüzde 69'a çıktı.

Bu arada, toplu taşıma aracı kullananlar da yağmura yakalandı. Cevizlibağ'da duraklar otobüs, tramvay ve metrobüs bekleyenlerle doldu.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri