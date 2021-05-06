- İstanbul'da yağmur etkili oldu

- İstanbul'da yağmur etkili oldu İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu.

- İstanbul'da yağmur etkili oldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da sabahın erken saatlerde yağışlı hava etkili oldu. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korundu. Öte yandan D-100 Karayolu'nda tam kapanmadan dolayı yağmur yağışına rağmen trafik yoğunluğu olmadığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU