İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti
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İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

İstanbul'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi.

06.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:48
İstanbul'da yağışlı hava trafiği felç etti

'da yağışın da etkisiyle E-5'te akşam saatlerinde trafik durma noktasına geldi. haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80'lere ulaştı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da gün içerisinde etkisini gösteren yağışlı hava nedeniyle E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Mesainin bitmesiyle birlikte evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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