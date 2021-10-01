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İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu da beraberinde getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu da beraberinde getirdi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, trafiği olumsuz etkiledi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, trafiği olumsuz etkiledi. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu yüzde 67'e kadar ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah da etkisini devam ettirdi. İşe gitmek için yola çıkan İstanbullular, yağıştan nasibini aldı. D-100 karayolu Cevizlibağ mevkiinde yağmurdan dolayı trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar Cevizlibağ'da metrobüs, otobüs ve tramvay duraklarını da doldurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik veri sistemine göre trafik yoğunluğu yüzde 67'e ulaştı. - İSTANBUL

İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu da beraberinde getirdi

İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu da beraberinde getirdi

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Haber: İstanbul'da yağış trafikte yoğunluğu da beraberinde getirdi - Haberler
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