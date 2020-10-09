İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
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İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor

09.10.2020 05:00 | Son Güncelleme: 09.10.2020 05:06
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından vatandaşlar park halindeki otomobillerini korumak için önlemlerine devam etti.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dolu yağışı ve sağanak uyarılarının ardından vatandaşlar park halindeki otomobillerini korumak için önlemlerine devam etti. Bazı vatandaşlar evlerinden getirdikleri kilim, halı ve kartonlar ile araçlarının üzerini kapatırken, bazı vatandaşların da köprü ve viyadük altlarına otomobillerini park ederek doluya karşı önlem almaya çalıştığı görüldü.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı dolu uyarısının ardından İstanbul'da vatandaşlar bu gece de önlem aldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar İstanbul için beklenen dolu yağışı gerçekleşmezken, vatandaşların aldığı tedbirler ise devam etti. Araçlarının dolu yağışından zarar görmesini istemeyen bazı vatandaşlar, araçlarının üzerini karton ve battaniyelerle kapatırken, bazı vatandaşlar ise köprü ve viyadüklerin altını adeta otoparka çevirdi. 


- İstanbul
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor
İstanbul'da vatandaşların 'dolu önlemleri' devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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