İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

İSTANBUL genelinde 25 adrese polis helikopteri destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde 25 adrese polis helikopteri destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucudan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda nakit para, ruhsatsız tabanca ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 25 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, uyuşturucudan elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para, ruhsatsız silah ve satışa hazır çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Geniş çaplı yapılan operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Kartal Hürriyet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katındaki daire oldu. Dairede yapılan aramaların ardından bir şüpheli gözaltına alındı. Arama çalışmalarına narkotik köpeği de katıldı. 


- İstanbul
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan

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