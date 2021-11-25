İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt dışından getirilen ve bir bölümü de yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt'ta farklı tarihlerde bazı adreslere 3 ayrı operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 65 kilo 280 gram skunk, 24 kilo 260 gram metamfetamin ve 7 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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