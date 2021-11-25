İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir suç örgütünün yurt dışından getirilen ve bir bölümü de yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında Bayrampaşa, Kadıköy ve Esenyurt'ta farklı tarihlerde bazı adreslere 3 ayrı operasyon düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 65 kilo 280 gram skunk, 24 kilo 260 gram metamfetamin ve 7 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

Bakan Yanık'tan, İstanbul metrosundaki bıçaklı tehdide ilişkin açıklama Açıklaması

 Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji'den 27 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve kar geliyor

 İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title