İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı - Haberler
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

Trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı. Durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi

İstanbul'a etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Mega kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İBB trafik veri sistemine göre ise, trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar çıktı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 89'a çıktı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Drone, kar, Güncel, Haber

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