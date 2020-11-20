Koronavirüs kısıtlamaları sonrası İBB toplu taşımada yeni düzenlemeye gitti
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Koronavirüs kısıtlamaları sonrası İBB toplu taşımada yeni düzenlemeye gitti

20.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:23
Koronavirüs kısıtlamaları sonrası İBB toplu taşımada yeni düzenlemeye gitti

Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak tedbirler kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem tarifesini yeniden düzenledi. Bu kapsamda; otobüs, metrobüs ve deniz ulaşımı seferlerinde değişiklik yapılmayacak. Metrolarda hafta sonu kısıtlamanın olduğu saatlerde seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek.

Artan koronavirüs vakalarından sonra ülke genelinde yeni kıstlama kararları alınırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de kısıtlamalara göre toplu taşıma için yeni bir tarife düzeni getirdi. Bu kapsamda; İETT otobüsleri, metrobüs hattı, Şehir Hatları vapurları ile özel deniz motorlarının seferlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

SIK ARALIKLA ÇALIŞAN HATLARDA FREKANS 15 DAKİKAYA ÇEKİLECEK

Özel halk otobüsleri ile erguvan otobüslerinde, sık aralıkla çalışan hatlarda frekans 15 dakikaya çekilecek. Sefer aralığı daha geniş olanlara müdahale edilmeyecek. Yoğun hatlar için filo yedeği bulundurulacak. Gerekli durumlarda filo yönetimi tarafından ek seferler konulacak.

METRO KISITLAMANIN OLDUĞU SAATLERDE 15 DAKİKA ARALIKLAR DEVAM EDECEK

Metro, füniküler ve tramvay seferlerine, hafta içi hali hazırda uygulanan çalışma tarifesiyle devam edilecek. Hafta sonu ise 06:00 - 09:00 ve 20:00 - 24:00 arasında izinli vatandaşlar için seferler 15 dakika aralıklarla devam edecek. 09:00-10:00 saatleri arasında otobüs sayası artırılacak. 10:00-20:00 saatleri arasında da hafta sonu normal tarifesiyle çalışılacak.

Hafta içi mevcut tarifeyle yapılacak teleferik seferleri, hafta sonu ise sadece 10:00 – 20:00 saatleri arasında halihazırdaki hafta sonu tarifesiyle gerçekleştirilecek.

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