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İstanbul'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

İstanbul'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan yabancı uyruklu kişi yaşamını yitirdi.

Osman Gazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde Bayram H. idaresindeki 27 EG 130 plakalı tır, dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen Türkmenistan uyruklu Babajan B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, tırın altında kalan yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

Esenyurt, İstanbul, Bayram, Gazi, Güncel, Haber

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