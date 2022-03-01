İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C adına faaliyette bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.