İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı - Haberler

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Halil Demir - Güncel
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C operasyonunda 3 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C'ye yönelik operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ, Hizbullah ve İBDA/C adına faaliyette bulundukları tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil Demir - Güncel

Hizbullah, İstanbul, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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