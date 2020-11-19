İstanbul'da taksicilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi
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İstanbul'da taksicilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi

19.11.2020 11:20 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:47

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamada taksicilere yönelik kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi yapıldığını bildirdi. Denetimlerde para cezası kesilen taksicilerin araç kullanım belgeleri 20 gün askıya alındı.

İstanbullu vatandaşların gün içerisinde en çok kullandığı ulaşım araçlarından biri taksi olurken, bazı taksicilerin kısa mesafeye giden yolcuları almaması ve yolcu seçmesi vatandaşları zor durumda bırakıyor. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye sivil zabıta ekipleri tarafından taksicilere denetim yapıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB Sözcüsü konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada denetimlerin; Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü'nde yapıldığını bildirdi.

İstanbul'da taksicilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi

10 TAKSİYE 392 LİRA CEZA KESİLDİ

Bu bölgelerde, yolcu seçen ve kısa mesafe için yolcu almayan 10 taksiye 392 lira para cezası kesildi. Ayrıca, şoförlerin araç kullanım belgeleri de 20 gün askıya alındı.

İstanbul'da taksicilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:47:04. #1.14#
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