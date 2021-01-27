İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı

27.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:57

SURİYE'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken 21 çocuk kurtarıldı.

SURİYE'den kaçak yollarla getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendirdikleri belirlenen şüpheliler gözaltına alınırken 21 çocuk kurtarıldı.

TÜRKİYE'YE YASADIŞI YOLLARLA GETİRİLDİLER

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla sokaklarda dilendirilen çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında dilendirilen Suriye uyruklu bir çocuk muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmalarda Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirdikleri çocukları İstanbul'da dilendiren bir şebeke tespit edildi. Ardından belirlenen Bağcılar'daki iki ayrı adrese dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Barındırıldıkları iki depoya baskında yaşları 10 ile 15 arasında değişen 21 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Operasyonda şebeke üyesi Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

21 ÇOCUĞUN İFADESİNE BAŞVURULDU

Suriye'de bağlantıda oldukları kişiler vasıtasıyla çocukları kaçak yollarla getirtip dilendirdikleri belirlenen şebeke üyesi iki şüpheliye insan ticareti suçundan işlem yapıldı. Polis ekipleri, üzerinde kimlikleri bulunmayan çocukların göç idaresi aracılığıyla kimliklerine ulaştı. Yapılan işlemlerin ardından 21 çocuk, Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Çocuklar için özel tasarlanmış kameralı odalarda pedagog ve avukat eşliğinde kurtarılan çocukların ifadeleri alındı.

PARA GETİRMEZLERSE DAYAK

Pedagog eşliğinde alınan ifadelerinde çocukların, kendilerine kalacak yer sağlayan kişilere 100 ile 150 lira arasında para ödediklerini, parayı vermediklerinde ise dövüldüklerini söyledikleri öğrenildi. Ardından çocuklar Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı bir yurda yerleştirildi. Çocukların sağlıksız koşullarda bir arada yaşadıkları bodrum katındaki harabe depo kameraya yansıdı. Polis, şebekenin diğer üyelerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- İstanbul

İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Özcan Deniz Cemre Kemer Guy Ritchie Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Gökhan Gönül Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Rusya İzmir Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da Suriyeli çocukları dilendirenlere operasyon; 21 çocuk kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 09:57:34. #1.15#
title