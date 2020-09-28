İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı
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İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı

28.09.2020 09:51 | Son Güncelleme: 28.09.2020 10:57

İstanbul'da zorla dilendirilen Suriye uyruklu 68 çocuk, emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Polisin sabaha karşı 9 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda çocukları kente zorla getirerek dilendiren Suriye uyruklu 24 zanlı yakalandı.

İstanbul'da Suriyeli çocukları kente getirip zorla dilendirdikleri öne sürülen suç örgütüne yapılan operasyonda Suriye uyruklu 24 zanlı yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı.

9 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte Suriyeli çocukların zorla dilendirilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sabah 05.00 sıralarında Sultangazi'de 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

ADRESLERDEN MİLYONLARCA LİRA ÇIKTI

Operasyonda Suriye uyruklu 24 şüpheli yakalanırken 68 mağdur çocuk kurtarıldı. Zanlıların, çocukları ailelerinden "kiralayarak" Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdikleri, bazı adreslerde zorla tutarak kent genelinde dilendirdikleri belirlendi. Adreslerde yapılan aramada 250 bin lira, 100 dolar, 228,500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da, Suriyeli çocukları dilendiren çete çökertildi: 24 şüpheli yakalandı, 68 çocuk kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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