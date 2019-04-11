İstanbul'da Sokak Ortasında Uçan Tekmeli Meydan Kavgası Kameralara Yansıdı

Küçükçekmece'de sokak ortasında 2 grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve tokatlarla birbirine girdi.

Olay, önceki gün saat 10.40 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki bir lokantanın sahibi adam ile yolun karşısındaki şahıslarla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Sözlü tartışmanın yerini bir anda kavgaya bırakması üzerine tekme ve tokatlar havada uçuştu.

KAVGA GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Sokaktaki bazı esnafların ve lokanta çalışanların da olaya karışması sonucu adeta bir meydan kavgası meydana geldi. Kavga esnasında grup ikiye bölünerek kavga etmeyi sürdürürken, gençlerden biri ise uçan tekme attı. Kadınların da karıştığı kavgada aldığı darbeyle yere düşen başka bir gencin ayakkabısı çıktı. Tansiyonun bir türlü düşmediği kavgada, tarafları çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BİRİ UÇAN TEKME ATTI DİĞERİ KADINLARA VURDU

Görüntülerde, yolun karşısında şahıslar tartışmaya başlıyor. Kısa bir süre sonra aynı şahıslar tekme ve tokatlarla birbirine saldırıyor. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki esnaflar da olaya dahil oluyor. Tokat ve yumrukların atıldığı görülen olayda bir genç uçan tekme atıyor. Aldığı darbeyle yere düşen bir gencin ayakkabısı çıkıyor. Bazı vatandaşlar ise kavga edenleri ayırmaya çalışıyor. Kavgaya karışan kadınlar erkekleri belinden tutarak ayırmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA