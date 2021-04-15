İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
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İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.00 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Avrupa ve Anadolu yakalarında ramazan öncesine göre azalmış olsa da ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu-Avrupa yönünde herhangi bir yoğunluk oluşmazken, Avrupa-Anadolu yönünde trafik akıcı olarak ilerledi. Akşam saatlerinde Avrupa yakasında başlayan yağışın da etkisiyle E-5 karayolundaki trafik yoğunlaştı.

Saat 19.00'da başlayarak saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde son alışverişlerini yapıp evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, başta fırınlar olmak üzere market, manav, kuruyemişçi ve balık tezgahlarında yoğunluğa neden oldu.

Sosyal mesafeyi azaltabilmek için metrobüs seferleri artırılsa da duraklarda da hareketlilik gözlendi.

Zabıta görevlileri vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda anonslarla uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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