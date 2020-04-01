İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada
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Kasımpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada

İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada Kasımpaşa'da sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların her biri polise bahane uydurdu "Gaziyim" deyip alışverişe gitmek istedi Kimi "kimliği olmadan" eczaneye, kimi "bankaya", kimi de "alışverişe gidiyorum" dedi...

01.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:07
İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada

İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada

Kasımpaşa'da sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların her biri polise bahane uydurdu

"Gaziyim" deyip alışverişe gitmek istedi

Kimi "kimliği olmadan" eczaneye, kimi "bankaya", kimi de "alışverişe gidiyorum" dedi

İSTANBUL - Korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara "Sokağa Çıkma Yasağının" uygulanmasının ardından Beyoğlu Kasımpaşa'da polis ekipleri, yasağa uymayan yaşlıları uyardı. Vatandaşlardan biri "kimliğim yok" dedikten sonra "eczaneye ilaç almaya gidiyorum" derken, bir diğeri ise "ben gaziyim" diyerek alışveriş yapmaya gitti.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Türkiye'de yetkililer tarafından alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara "sokağa çıkma yasağı" uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsama ilçe genelinde çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olabileceği Kızılay Meydanı ve Cezayirli Hasan Paşa Parkı'nda denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında meydana ve parka gelen polis, vatandaşlara "evde kalın" uyarısında bulundu.

Polise "kimliğim yok" diyip eczaneye ilaç almaya gitti

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşları uyaran polis ekipleri meydanda dolaşan yaşlı bir adamı durdurdu. Vatandaşın halini ve hatırını soran polis, kimliğini görmek istedi. Ancak yaşlı adam "kimliğim üzerimde değil" diyerek göstermek istemedi. Bunun üzerine polis yaşlı adama nereye gittiğini sordu. Adamın, "eczaneden hap alıp geleceğim, tansiyon haplarım var" diyerek polisi ikna etmeye çalıştı. Denetime devam eden ekipler, ATM sırasında bekleyen yaşlı bir adamın da kimliğini kontrol ettikten sonra eve gitmesi yönünde uyarıda bulundu.

"Ben gaziyim" deyip alışverişe gitti

Öte yandan çalışmalar kapsamında polis alışverişe giden yaşlı bir adamı durdurarak, "sağlığınız için evde kalın" uyarısında bulundu. Polisin uyarısını dinleyen adam kimliğini çıkartarak, "ben gaziyim" dedi. Kimliği inceleyen polisin, "sizin daha çok dikkat etmemiz" lazım diyerek uyardığı vatandaşa alışveriş yapmaya gitti. Cezayirli Hasan Paşa Parkında da denetim yapan polis, bankta oturan vatandaşları eve gitmeleri uyarısında bulundu.

Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi.

İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada

Kaynak: İHA

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İstanbul'da sokağa çıkan yaşlıların polisi ikna çalışmaları kamerada
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