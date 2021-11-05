İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi - Haberler
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İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sis, akşam saatlerinde de devam etti.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sis, akşam saatlerinde de devam etti. E-5 karayolunda görüş mesafesini önemli ölçüde düşüren sis, drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, akşam saatlerinde de etkisini gösterdi. Sisin yoğun şekilde görüldüğü E-5 karayolunda, sürücülerin görüş mesafesi önemli ölçüde düştü. Drone ile havadan görüntülenen Bahçelievler ilçesine bağlı Yenibosna semtindeki binalar ise sisin arasında kayboldu.

(Sümeyye İnal - Veysel Ensar Gökçegözog - İsmail Çoşkun/İHA)

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İstanbul'da sis etkili oldu, E-5 karayolu drone ile görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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