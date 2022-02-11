Son dakika haber | İstanbul'da silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1110. Sokak'ta bekleyen Ahmet Yıldız, Erkan Özke, Yiğit Çevirgen, Ümit Şimşek ve Hüseyin Ünal'a henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda 2'si ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Yıldız kurtarılamadı. Tedavileri devam eden yaralılardan Erkan Özke'nin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Park halindeki hatlı minibüs ile bir iş yerine de çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.

Ahmet Yıldız'ın birkaç yıl önce kan davası nedeniyle memleketi Diyarbakır'dan İstanbul'a göç ettiği öğrenildi.

Sokakta esnaflık yapan Fatih Yılmaz, silah sesleriyle dışarı çıktıklarında yaralıları gördüklerini, daha sonra sağlık ekiplerince yaralıların hastaneye götürüldüğünü söyledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan zanlı ya da zanlıları arıyor.