İstanbul'da silah kaçakçılığına ilişkin yakalanan 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 2 operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suç örgütlerinin, yurt dışından kaçak yollarla getirilen ve atölyelerde üretilen çok sayıda silah, mermi ve silah parçalarını piyasaya sürmeye hazırlandıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Bayrampaşa ve Ümraniye'de düzenlenen 2 operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 42'si kurusıkıdan çevirme 76 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 93 şarjör, 15 mermi ile çok sayıda silah parçası ve 86 bin 100 lira, 1200 dolar ile 1100 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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