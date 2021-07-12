İstanbul'da sıcaklıklar artacak
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İstanbul'da sıcaklıklar artacak

İstanbul'da sıcaklıklar artacak
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklığının artacağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul genelinde hava sıcaklığının artacağını bildirdi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, önümüzdeki bir haftalık süreçte bölge genelinde sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklığın batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı aktarılan açıklamada, hafta sonu ise 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Açıklamada yüksek sıcaklıklarla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı tahmin raporları ile meteorolojik uyarıların, vatandaşlar ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilerek, gereken önlemlerin alınması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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