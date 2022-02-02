İstanbul'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haberler
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İstanbul'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Turgut Özal Bulvarı'nda Kadıköy istikametinde seyreden Barış Bayram'ın kullandığı 34 J 9301 plakalı otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis de Kadıköy istikametindeki trafiği kısa süreliğine kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar açıldı.

Otomobil, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsü Barış Bayram, gazetecilere, hareket halindeyken araçtan dumanlar çıkmaya başladığını ve otomobilden çocuğunu alarak uzaklaştıklarını söyledi.

İstanbul'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul, Otomobil, Yangın, Güncel, Haber

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