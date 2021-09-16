"İstanbul'da Senfonik Yaz" konser dizisinin son konseri "Masallar" müzikseverlerle buluşuyor

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek konser, 18 Eylül cumartesi akşamı saat 21.00'de Kalamış Atatürk Parkı'nda ücretsiz olarak tekrarlanacak.

Yaz boyunca şehrin iki yakasında açık alanlarda, klasik müziğin en popüler eserlerini binlerce kişi ile buluşturan orkestranın son konserinde, CRR Konser Salonu 2021-2022 sezonunun programı da İstanbullularla paylaşılacak.

Müzikseverler konser alanına İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge doğrultusunda HES kodu üzerinden yapılacak kontrollerle alınacak. Aşı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş kişilerin konsere katılımının sağlanabilmesi için son 48 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü gerçekleştirilecektir.

Bültenler - Son Dakika Haberleri