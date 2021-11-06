Son dakika: İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU-1 - Haberler
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Son dakika: İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen 6 imalathaneye düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki, kaçak sigara, cinsel içerikli ilaç, silah ve tüfek ele geçirildi.

İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen 6 imalathaneye düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki, kaçak sigara, cinsel içerikli ilaç, silah ve tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 19 kişi hakkında adli, 9 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. Operasyon anları kameralara yansıdı

Son dakika: İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU-1

Son dakika: İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU-1

Son dakika: İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU-1

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ

ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİĞİ EŞİ VE KIZIYLA AYRI YERDE TOPRAĞA VERİLDİ
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