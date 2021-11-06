Son dakika: İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU-1
Son dakika haberi: İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen 6 imalathaneye düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki, kaçak sigara, cinsel içerikli ilaç, silah ve tüfek ele geçirildi.
İSTANBUL'da kaçak olarak işletilen 6 imalathaneye düzenlenen operasyonda litrelerce sahte içki, kaçak sigara, cinsel içerikli ilaç, silah ve tüfek ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. 19 kişi hakkında adli, 9 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı. Operasyon anları kameralara yansıdı