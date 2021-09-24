İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi - Haberler
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İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Maltepe'de piyasa değeri 4 milyon TL'nin üzerinde olan ve aralarında covid-19 tedavisinde kullanılan sahte ilaçların olduğu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Maltepe'de piyasa değeri 4 milyon TL'nin üzerinde olan ve aralarında covid-19 tedavisinde kullanılan sahte ilaçların olduğu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı. Merdiven altı ve sağlıksız koşullarda üretilen ilaç deposuna yapılan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstihbarat üzerine "merdiven altı" ve sağlıksız ortamlarda üretildiği belirlenen, aralarında piyasaya sürmeye hazırladıkları yüklü miktarda steroid ve Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar üzerine geniş çaplı çalışma operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL değerinde olan ilaç deposuna yapılan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Daha önceden belirlenen bir adrese yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 4,5 Milyon TL olan Covid-19 tedavisinde kullanılan 24 adet Remdesivir ilaç, 8 bin 638 adet dolu yağ yakıcı, testesteron hormon takviyesi, ham maddesi Sibutramin olan zayıflatıcı, kilo aldırıcı ve hormon geliştirmeye yarayan tablet ve dolu flacon anabolik steroidler, 83 bin 501 adet boş karton kutu, etiket, bandrol, boş flacon, 1 kilogram Hyaluronik Asit olmak üzere toplam 92 bin 139 adet ürün ile 1 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan 1 şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülerek ifadesi alındı. Şüphelinin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan yapılan operasyonda ele geçirilen sahte ilaçlar bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde basına sergilendi.

(Selim Bayraktar - İsmet Aktaş - Fırat Sever/İHA)

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi

İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi
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Haber: İstanbul'da sahte Covid-19 ilaç operasyonu: 4,5 milyon TL'lik sahte ilaç ele geçirildi - Haberler
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