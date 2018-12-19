İstanbul'da Sağanak ve Rüzgar Etkili Oluyor

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapmıştı. Dün öğle saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağış bugün sabahın ilk saatlerine kadar etkisini sürdürmeye devam etti. Bazı bölgelerde rögarlar taşarken, denizde sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.

Görüntü dökümü:

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-Rüzgardan dolayı ağaçların sallanması

-Yağmur yağışı

-Denizdeki dalgalar

-Rögarın taşması

-Genel ve detay görüntüler

Haliç ve E-5'ten yağmur görüntüsü

-Vatan Caddesi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA