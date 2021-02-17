İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor (Havadan fotoğraflarla Anadolu Yakası)
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor (Havadan fotoğraflarla Anadolu Yakası)

17.02.2021 06:26 | Son Güncelleme: 17.02.2021 06:35
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor (Havadan fotoğraflarla Anadolu Yakası)

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İSTANBUL'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Anadolu Yakası'nda etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme ekipleri ise kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ise havadan drone ile görüntülendi.

 


- İstanbul
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor (Havadan fotoğraflarla Anadolu Yakası)
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor (Havadan fotoğraflarla Anadolu Yakası)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağrı ÇALIŞKAN

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