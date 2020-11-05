İstanbul'da riskli deprem bölgeleri nereler? İstanbul kaçıncı derece deprem bölgesi? İstanbul'un hangi bölgeleri deprem açısından güvenli?
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar İstanbul'da riskli deprem bölgeleri nereler? İstanbul kaçıncı derece deprem bölgesi? İstanbul'un hangi bölgeleri deprem açısından güvenli? gibi soruları araştırmaya başladı.
İstanbul'da riskli deprem bölgeleri nereler? İstanbul kaçıncı derece deprem bölgesi? İstanbul'un hangi bölgeleri deprem açısından güvenli? Soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.
İSTANBUL'DA RİSKLİ DEPREM BÖLGELERİ
Zeytinburnu Ayamama Deresi, Ataköy'ün bulunduğu kesimler, Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları,
Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları, Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri), Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları), Kanarya (Firuzköy kıyıları),
Esenkent, Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları), Ambarlı ve Haramidere.
İSTANBUL'DA ADYANIKLI DEPREM BÖLGELERİ!
Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Esenler'in önemli bölümü, Sultangazi, Başakşehir'in büyük bölümü, Sarıyer'in sahilden uzak bulunan bir bölümü, Arnavutköy , Maslak, Alibeyköy, Kemerburgaz - Göktürk, Sultanbeyli, Beykoz'un kıyıdan uzak yüksek bölgeleri,Maltepe'nin kıyıdan uzak bir bölümü,Çekmeköy.