Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti İstanbul Kadıköy'de kaydedilen ve iddiaya göre maskesini doğru takmadığı için polislerin uyardıktan sonra şiddet uyguladığı kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre maskesiyle burnunu kapatmadığı gerekçesiyle durdurulan ve ceza kesilirken polislere mukavemet eden kadın gözaltına alındı. Polisin kadını gözaltına alış şekli sosyal medyada gündem oldu. Kadının gözaltına alınma biçimine çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi.

"ARKAMDAN GELİP YAKALADI"

Olayla ilgili açıklama yapan Rana isimli kadın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı" ifadelerini kullandı.