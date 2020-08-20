Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti

İstanbul Kadıköy'de kaydedilen ve iddiaya göre maskesini doğru takmadığı için polislerin uyardıktan sonra şiddet uyguladığı kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

20.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:28

İstanbul Kadıköy'de iddiaya göre maskesiyle burnunu kapatmadığı gerekçesiyle durdurulan ve ceza kesilirken polislere mukavemet eden kadın gözaltına alındı. Polisin kadını gözaltına alış şekli sosyal medyada gündem oldu. Kadının gözaltına alınma biçimine çevrede bulunan vatandaşlar da tepki gösterdi.

"ARKAMDAN GELİP YAKALADI"

Olayla ilgili açıklama yapan Rana isimli kadın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı" ifadelerini kullandı.

Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti
Haber Yorumları (2)
FEDAİ: Yalan atıyorlar inanmayın sırf polisi karalamak için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Acilen İstanbul sözleşmesinin feshi gereklidir. Zaten bizim için yok hükmündedir.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
KADO: Polislere gerekli eğitim şart
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı Magazin
Hadise, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la ilk pozunu paylaştı
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü 3. Sayfa
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı Magazin
Fenomen Hanife Gürdal, dudak dolgusu yaptırdı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döken cani damat sorguda döküldü: Ellerimle boğdum, gider kuyusuna attım
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen tecavüzde Adli Tıp muayenesi tüm detayları ortaya çıkardı
'Türkiye'ye gök taşı düştü' iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
"Türkiye'ye gök taşı düştü" iddiasına uzman isim son noktayı koydu: Saklamaya gerek yok
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Bakan Koca'dan korona ile mücadele eden sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaştığı Jose Sosa, Acun Ilıcalı'nın uçağıyla İstanbul'a geldi
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Genç kız, bina girişinde cinsel istismara uğradı! Şüpheliyi gören mahalleli sokağa döküldü
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Ordu'da mezarlık manzaralı huzurevi
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Türkiye koronavirüs salgınında uzman hekimlere göre ne durumda?
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazimizdir
Bakan Soylu, uzman çavuşun istismarı sonrası intihar eden genç kız hakkında konuştu: Bizim cenazimizdir
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Kilosu 25 TL'den kapış kapış satılan ejder meyvesine, Arap ülkelerinden yoğun talep var
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Dokunulmazlık oyununda yarışan Eray, yaptığı yemekle jürilere zor anlar yaşattı
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Pilot il Kırıkkale'de İSDEM projesi başarılı oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvuru süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Öfkesini alamadı, direksiyonu kalabalığın üzerine sürdü! Korku dolu anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Meral Akşener Angela Merkel Mustafa Şentop
Magazin Hümeyra Aamir Khan Şeyma Subaşı Yeşim Salkım
Spor Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Hikmet Karaman Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Çocuk Silah Eylül Adana
Şu an buradasınız: Polislerin maskesini doğru takmadığı öne sürülen kadını gözaltına alma biçimi tepki çekti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 10:28:54. #1.15#
title