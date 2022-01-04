Son dakika haberleri: İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası: POS cihazından kokain çıktı

SARIYER, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası: POS cihazından kokain çıktı

Tarabya'da motosikletli kurye POS cihazında uyuşturucu taşırken yakalandı

İSTANBUL - Tarabya'da devriye gezen bekçiler, kuryelik yapan motosikletli bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Arama yapan bekçiler, kuryenin POS cihazını uyuşturucu zulası olarak kullandığını tespit etti. POS cihazının kağıt koyma haznesine saklanmış bir miktar kokain ele geçirilirken torbacı kurye ise gözaltına alındı.

Sarıyer Tarabya'da meydana gelen olayda "Gece Kartalları" diye tabir edilen Çarşı ve Mahalle bekçileri, sokak içerisinde devriye görevini yaptığı sırada motosikletli kuryelik yapan Saffet E.'nin hal ve hareketlerinden şüphelenerek durdurdu. Ekipler, Saffet E. üzerinde arama yaparak GBT sorgusu yaptı. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına rağmen, Saffet E.'nin hareketlerinden şüphelenen ekipler, 34 DND 361 plakalı motosiklette arama yaptı.

Pos cihazında uyuşturucu zulası çıktı

Ekiplerin motosikletin kapalı bölümündeki pos cihazını eline aldığı sırada, Saffet E.'nin şüpheli hareketlerinin artması üzerine cihazı inceledi. Cihazın kağıt koyma haznesine baktıklarında 25 gram kokain diye tabir edilen uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 948 lira ile cep telefonuna polis ekipleri tarafından el konuldu. Ekipler Saffet E.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

(MB-DCC-ÖFA