İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı - Haberler
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İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı

İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da "Yeditepe Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ile yolculara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelindeki uygulama kapsamında Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede polis ekiplerince kontroller yapıldı.

Helikopterle havadan da desteklenen uygulamalarda, kontrol noktalarında durdurulan araçtakilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin üst aramasını gerçekleştirdi.

Taksim Meydanı'ndaki uygulamada, trafik ekipleri sürücü ve araç belgelerini incelerken, asayiş ekipleri de şahıs ve araçlara yönelik arama çalışması yaptı.

İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı

İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı

İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı

İstanbul'da polis, sürücüler ile yolculara yönelik denetimler yaptı

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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