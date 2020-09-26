Son dakika gündem: İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik operasyon (1)

Son dakika haberi... İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yapıldı.

İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de terör örgütü PKK 'ya yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan evlerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.

- Istanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa BAKIRHAN