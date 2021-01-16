Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı

16.01.2021 02:57 | Son Güncelleme: 16.01.2021 03:08
Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberler: İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldikleri öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar ile örgütün dağ kadrosunda yer aldıktan sonra İstanbul'a geldikleri belirlenen kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul genelinde 5 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KADIKÖY'DE BİR GÖZALTI

Operasyon yapılan adreslerden biri Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi Dr. Esat Işık Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katı oldu. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı belirtilen şüphelinin kaldığı daireye baskın yapıldı. Operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, evde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu bir dizüstü bilgisayara el konuldu. 

OPERASYONDA 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDITerörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişiden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Fikri Sağlar Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Demet Şener Demet Özdemir Kim Kardashian Seren Serengil
Spor Ali Koç Mesut Özil Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İstanbul'da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 8 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 03:08:08. #1.15#
title