Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı
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Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı

19.01.2021 13:52 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:16

Kartal'da kızları için yaptığı kardan adamı sabah vakti yerinde göremeyen aile güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Kardan adamın gece bir şahıs tarafından çalındığını gören aile şok içinde kaldı.

İlginç olay, geçtiğimiz gün Kartal'da meydana geldi. İstanbul'da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal'da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı.

KARDAN ADAMI YERİNDE BULAMADILAR

Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak' bu kadarına da pes' dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KIZIM ÇOK ÜZÜLDÜ"

Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul'da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal'da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekildik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.

Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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