İstanbul'da pencereden düşen kişi öldü
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İstanbul'da pencereden düşen kişi öldü

İstanbul Fatih'te bir binanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

24.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:37
İstanbul'da pencereden düşen kişi öldü

'te bir binanın birinci katından düşen kişi hayatını kaybetti.

Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan V.Y. (67) henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri V.Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

V.Y'nin cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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: İstanbul'da pencereden düşen kişi öldü
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