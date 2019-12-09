İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı
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İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Beykoz'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

09.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:42
İstanbul'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çiftlik Mahallesi'nde seyir halinde olan Mustafa K. yönetimindeki 34 GBV 23 plakalı otomobil, yol kenarında park halindeki 34 ES 1713 plakalı tıra çarptı.

verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Otomobilde sıkışan Mustafa ve eşi Emine K. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.


Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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