İstanbul'da Onur Haftası gerginliği

İstanbul'da Onur Haftası gerginliği

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim'de toplandı. Polis açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti

İstanbul'da Onur Haftası gerginliği

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim'de toplandı. Polis, açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.











İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi emniyetle yapılan görüşmelerin ardından Mis Sokak'ta basın açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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