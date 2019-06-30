İstanbul'da Onur Haftası gerginliği

İstanbul Valiliği'nin Onur Yürüyüşü'ne izin vermemesinin ardından LGBTİ+ mensupları ve destekçileri basın açıklaması için Taksim'de toplandı. Polis, açıklama sonrası kutlamalara devam eden gruplara biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.













İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi emniyetle yapılan görüşmelerin ardından Mis Sokak'ta basın açıklaması yaptı. Euronews.com'da Görüntüle