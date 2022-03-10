MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - - İstanbul'da kar yağışının etkisiyle yollar boş kaldı

Yüzde 15 seviyelerinde olan trafik havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar boş kaldı. Yüzde 15 seviyelerine düşen trafik Maltepe D-100 karayolunda drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Megakenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu saat 19.00 sıralarında İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre, İstanbul'da trafik yüzde 15 seviyelerine kadar düştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kar yağışına ilişkin alınan önlemlerle ilgili açıklama yapmıştı. Yerlikaya, İstanbul'da, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer çalışanların idari izinli sayıldığını, okulların ise pazartesi gününe kadar tatil edildiği bilgisini paylaşmıştı. Okullarda eğitime ara verilmeden önce mesai saatlerinde kentin trafik yoğunluğu ortalama yüzde 65 seviyesinde seyrederken, kar yağışı nedeniyle trafik yüzde 15 seviyelere kadar azaldı.

Öte yandan Maltepe D-100 Karayolunda, yüzde 15 seviyelerinde olan trafik drone ile havadan ile görüntülendi.