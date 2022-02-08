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Okul sevisine çarpan otomobil yan yattı

AA, Metin Tokgöz - Güncel
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İstanbul'un Kartal ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde okul servisiyle otomobilin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde ilerleyen V.Y.İ'nin kullandığı 34 YP 9440 plakalı otomobil, Enderun Caddesi kesişiminde S.U. idaresindeki 34 LAH 276 plakalı servis minibüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje vurarak yan yattı.

Okul servisindeki öğrencilerin yaralanmadığı kazayı, otomobil sürücüsü kadın hafif sıyrıklarla atlattı.

Bu arada otomobil ile okul servisinin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Okul sevisine çarpan otomobil yan yattı

AA / Metin Tokgöz - Güncel

Münir Karaloğlu, Otomobil, İstanbul, Cevizli, Güncel, Haber

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