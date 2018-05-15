Evin Görevlisi Kadın ve Sevgilisi Lüks Villada Milyonluk Soygun Yaptı

Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgilisiyle plan yaparak evde bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ile 1.5 milyon değerinde 2 aracı anahtarları ile çaldı. Sevgili çalıntı araba ve ziynet eşyaları ile evden ayrıldı.

SEVGİLİSİ ZİYNET EŞYALARI VE ARAÇLARLA KAÇTI

Akşam eve gelen villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını belirtti. Baskı üzerine, sevgiliyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini kabul eden kadın görevli, olay yerine gelen polislere teslim edildi. Ziynet eşyaları ve araçlarla kaçan sevgili aranıyor. (Kaynak: Sabah)