Evin Görevlisi Kadın ve Sevgilisi Lüks Villada Milyonluk Soygun Yaptı
İstanbul Bahçeşehir'de bir villada görevli olarak çalışan kadın ve sevgilisi 200 bin liralık ziynet eşyası ve 1.5 milyon lira değerinde iki aracı çaldı.
Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgilisiyle plan yaparak evde bulunan yaklaşık 200 bin liralık ziynet eşyası ile 1.5 milyon değerinde 2 aracı anahtarları ile çaldı. Sevgili çalıntı araba ve ziynet eşyaları ile evden ayrıldı.
SEVGİLİSİ ZİYNET EŞYALARI VE ARAÇLARLA KAÇTI
Akşam eve gelen villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını belirtti. Baskı üzerine, sevgiliyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini kabul eden kadın görevli, olay yerine gelen polislere teslim edildi. Ziynet eşyaları ve araçlarla kaçan sevgili aranıyor. (Kaynak: Sabah)
YORUMLAR (8)
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mAL la bunlar. Her gün azar azar çalsalar fark edilmezler. İş bitince cıkıyom deyıp tüyerler. 2 güne kalmaz yakalanırlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Nasil helal olucak haramdan kim fayda gormus cahiller asalaklar bedavadan mala konmak olmaz hak yiyen zikkim yesinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUNCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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cok iyi olmusCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ülkedeki partilerin hiçbiri dört dörtlük bir toplum yetiştirme vaadinde nedense bulunmuyor..??Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır